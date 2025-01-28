Рогов объяснил намерение Зеленского «повысить градус присутствия» в жизни Трампа

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского провести разговор с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем это сделает Владимир Путин демонстрирует его намерение удержаться у власти. Такое мнение в беседе с News.ru высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский боится, что начнется прямой диалог, и, если начнется, тогда все вопросы и их решения по нему будут понятны. Поэтому Зеленский и повышает градус своего присутствия в жизни Трампа, своей необходимости и реализации сценария «ни слова об Украине без Украины», — сказал Рогов.

По его словам, Зеленский понимает, что его власть находится на «грани политического коллапса», а необходимость переговоров становится все сильнее. Он не хочет потерять власть, и основной темой его общения с президентом США будет то, каким образом Зеленский сможет остаться главой государства, считает Рогов.

До этого издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источник в офисе президента страны писало, что Киев хотел бы согласовать позиции по переговорному процессу до телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Кроме того, Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа включить Украину в процесс мирных переговоров.

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