В Киеве хотят обсудить позиции с США до контактов Трампа и Путина

Киев хотел бы согласовать позиции по переговорному процессу до телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источник в офисе президента страны.

«Украине известно, что США уже готовят телефонный звонок Трампа и Путина, а за ним есть намерение провести полноценную встречу. Банковая (улица, на которой расположен офис президента Украины. — «Газета.Ru») предпочла бы, чтобы до этого американский и украинский президент сверили часы и согласовали стратегическое видение всего переговорного процесса», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что пока неизвестно, разделяют ли такой подход в Вашингтоне.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что у президента США не получится завершить конфликт на Украине, потому что он не сможет принять условия российской стороны.

Миршаймер добавил, что лишь признание российской позиции стороной США станет шагом к завершению конфликта на Украине, а не к паузе. В ином случае, уверен профессор, ничего не изменится.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.