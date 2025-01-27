Глава ГУР Буданов предупредил об угрозе существованию Украины

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предупредил об угрозе существованию Украины в случае, если мирные переговоры не начнутся до лета. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, Буданов дал соответствующий прогноз во время закрытой встречи в Верховной раде страны, отвечая на вопрос, сколько времени еще есть у Киева. По словам неназванного собеседника газеты, во время мероприятия больше всего запомнился ответ главы ГУР, который «с холодной улыбкой ответил», что если до лета не будет серьезных переговоров, то «могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины».

«Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось», — приводит газета слова другого участника закрытой встречи.

До этого экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалены в ноль». По его словам, политические требования к продолжению ведения боевых действий приводят к деморализации войск. Кроме того, указывает Арестович, не менее трети армии — это отказники, самовольно оставившие части солдаты или ограниченно годные.

Экс-советник офиса Зеленского также утверждает, что фиксируются «сотни» случаев добровольной сдачи украинских солдат в плен Вооруженным силам России.

Ранее стало известно о страхе Зеленского «потерять контроль» из-за низких рейтингов.