Зеленский обратился к Трампу с требованием по переговорам с Россией

Independent: Зеленский потребовал от Трампа подключить Киев к переговорам с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа включить Украину в процесс мирных переговоров. Об этом пишет британское издание Independent.

«Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Зеленский ранее обращал внимание на то, что условия сделки, которая может быть заключена при новом президенте США, «по-прежнему неясны».

До этого издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источник в офисе президента страны писало, что Киев хотел бы согласовать позиции по переговорному процессу до телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее в ЕС обвинили Украину в срыве договоренностей.