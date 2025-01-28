Зеленский прокомментировал возможность демобилизации

Зеленский о возможности демобилизации: тогда надо было в первый день сдаваться

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможности демобилизации, заявил, что действующее в стране военное положение требует мобилизации «абсолютно всех ресурсов». Об этом сообщает «Украинская правда».

Он подчеркнул, что для возвращения военных домой необходимо, чтобы боевые действия закончились как можно скорее.

Зеленский добавил, что если завтра половина украинской армии пойдет домой, «тогда надо было в первый день сдаваться».

17 января заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что проект закона о сроках службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте.

24 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать принятые парламентом законы о демобилизации.

В тот же день стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее в Раде сообщили, что законопроект о демобилизации не разработали в срок.