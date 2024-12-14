В Раде сообщили, что законопроект о демобилизации не разработали в срок

Правительство Украины не разработало в срок законопроект о демобилизации. Об этом заявила депутат Верховной рады Инна Совсун в интервью украинскому телеканалу «Киев 24».

«Было принято постановление Верховной Рады, где было дано поручение кабинету министров в течение 8 месяцев разработать законопроект о демобилизации», — заявила она.

По словам депутата, восемь месяцев прошли 11 декабря. Именно в этот день истек срок на реализацию постановления.

До этого секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что Министерство обороны Украины обещает представить законопроект о демобилизации военнослужащих в условиях боевых действий до 18 декабря. По его словам, комитет официально запрашивал у министерства обороны разработку законопроекта, который определит порядок и условия увольнения некоторых категорий военных во время военного положения.

В конце июля в Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать военнослужащих Вооруженных сил Украины. В акции участвовали женщины и дети. Они требовали определить четкие сроки службы военных. Толпа выкрикивала фразы о том, что военнослужащие — это не рабы. На площади собрались более тысячи человек, они держали в руках плакаты с призывами организовать обмен пленными, мимо проезжающие автомобили сигналили в поддержку собравшихся.

Ранее на Украине исключили возвращение солдат ВСУ домой по демобилизации.