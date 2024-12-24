Депутат Гончаренко обратился к Зеленскому для подписания законов о демобилизации

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать принятые парламентом законы о мобилизации. Об этом парламентарий сам рассказал в своем Telegram-канале.

Один законопроект касается запрета мобилизации ограниченно годных в возрасте до 25 лет, он был принят Верховной радой 9 октября. Также нардеп призвал утвердить принятый 20 ноября закон, предоставляющий право на увольнение тем, чьи родственники числятся среди безвозвратных потерь или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

До этого британская газета The Guardian со ссылкой на украинских военных писала, что вместо снижения мобилизационного возраста на Украине солдатам нужно предоставлять больше возможностей для подготовки.

Как отметил один из военнослужащих ВСУ, чьи слова приводит издание, «дело не в возрасте, на самом деле, им (солдатам. — «Газета.Ru») нужны хорошие условия и мотивация».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия.