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На Украине раскрыли, когда будет принят закон о демобилизации

Гаврилюк: закон о демобилизации в ВСУ примут после подготовки замены воюющим
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Stringer/Reuters

Проект закона о сроках службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и демобилизации будет принят только тогда, когда будут подготовлены подразделения для замены военнослужащих на фронте. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления в парламенте.

«Когда будут подготовлены подразделения, способные заменить воюющих на фронте, тогда будет принят соответствующий законопроект (о демобилизации. — прим. ред.)», — заявил он.

Другого варианта, при котором законопроект будет принят, не существует, заверил заместитель министра обороны.

24 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать принятые парламентом законы о демобилизации.

В тот же день стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее в Раде сообщили, что законопроект о демобилизации не разработали в срок.

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