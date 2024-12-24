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На Украине попросили отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации

Минобороны Украины попросило отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации
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Efrem Lukatsky/AP

Министерство обороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации. Об этом сообщает издание «Украинская Правда» со ссылкой на свой источник.

Подчеркивается, что такое письмо, подписанное именем министра обороны Рустема Умерова поступило в парламентский комитет. Отмечается, что Умеров просит отсрочить принятие данного законопроекта до 18 марта 2025 года.

24 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать принятые парламентом законы о демобилизации. Один законопроект касается запрета мобилизации ограниченно годных в возрасте до 25 лет, он был принят Верховной радой 9 октября. Также нардеп призвал утвердить принятый 20 ноября закон, предоставляющий право на увольнение тем, чьи родственники числятся среди безвозвратных потерь или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия.

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