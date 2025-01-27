Украина покинула соглашение с Россией о взаимной защите инвестиций

МИД РФ: Украина вышла из соглашения с РФ о взаимной защите инвестиций

Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимной защите инвестиций прекращено. Это следует из сообщения ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«27 января 2025 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в Москве 27 ноября 1998 года», — говорится в сообщении.

В 2024 году Украина вышла из соглашения с РФ по секретной связи. Оно действовало с 1998 года.

До этого Украина вышла из соглашения с РФ о совместном контроле на границе двух государств. По словам представителя правительства Украины в Верховной раде Тараса Мельничука, данное решение было принято в связи с «вооруженной агрессией РФ против Украины».

Он также пояснил, что соглашение о пограничном контроле было подписано 18 октября 2011 года в Донецке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.