Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина покинула соглашение с Россией о взаимной защите инвестиций

МИД РФ: Украина вышла из соглашения с РФ о взаимной защите инвестиций
close
Shutterstock

Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимной защите инвестиций прекращено. Это следует из сообщения ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«27 января 2025 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в Москве 27 ноября 1998 года», — говорится в сообщении.

В 2024 году Украина вышла из соглашения с РФ по секретной связи. Оно действовало с 1998 года.

До этого Украина вышла из соглашения с РФ о совместном контроле на границе двух государств. По словам представителя правительства Украины в Верховной раде Тараса Мельничука, данное решение было принято в связи с «вооруженной агрессией РФ против Украины».

Он также пояснил, что соглашение о пограничном контроле было подписано 18 октября 2011 года в Донецке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами