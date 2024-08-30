Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина вышла из соглашения с РФ по секретной связи

Правительство Украины сообщило о выходе Киева из соглашения с РФ по тайной связи

close
Kurush/Wikimedia Commons

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о выходе Киева из соглашения с Москвой по тайной связи. Соответствующее заявление украинский чиновник разместил в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой», — заявил украинский чиновник.

Соглашение действовало с 1998 года.

До этого Украина вышла из соглашения с РФ о совместном контроле на границе двух государств. По словам Мельничука, данное решение было принято в связи с «вооруженной агрессией РФ против Украины».

Он пояснил, что соглашение о пограничном контроле было подписано 18 октября 2011 года в Донецке.

В феврале 2023 года Мельничук заявил, что украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.

Ранее Венгрия призвала ЕС открыть секретный канал коммуникаций с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами