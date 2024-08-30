Украина вышла из соглашения с РФ по секретной связи

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о выходе Киева из соглашения с Москвой по тайной связи. Соответствующее заявление украинский чиновник разместил в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой», — заявил украинский чиновник.

Соглашение действовало с 1998 года.

До этого Украина вышла из соглашения с РФ о совместном контроле на границе двух государств. По словам Мельничука, данное решение было принято в связи с «вооруженной агрессией РФ против Украины».

Он пояснил, что соглашение о пограничном контроле было подписано 18 октября 2011 года в Донецке.

В феврале 2023 года Мельничук заявил, что украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.

Ранее Венгрия призвала ЕС открыть секретный канал коммуникаций с Россией.