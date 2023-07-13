Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе двух стран

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале объявил, что республика вышла из совместного с Россией соглашения об обоюдном контроле лиц, транспортных средств и товаров на границе двух государств.
«Верховная рада Украины приняла <...> проект закона о прекращении действия соглашения», — указывается в публикации.
По словам Мельничука, данное решение было принято в связи с «вооруженной агрессией РФ против Украины».
Он пояснил, что соглашение о пограничном контроле было подписано 18 октября 2011 года в Донецке.
В феврале Мельничук заявил, что украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.
Месяцем позже Мельничук сообщил об одобрении кабмином законопроекта о выходе страны из соглашения с РФ о сотрудничестве при контроле на украинско-российской границе.
Ранее представитель России в Вене оценил вероятность вступления НАТО в конфликт на Украине.