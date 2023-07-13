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Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе двух стран

Украина вышла из соглашения с РФ о совместном контроле на границе двух государств

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Inna Varenytsia/AP

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале объявил, что республика вышла из совместного с Россией соглашения об обоюдном контроле лиц, транспортных средств и товаров на границе двух государств.

«Верховная рада Украины приняла <...> проект закона о прекращении действия соглашения», — указывается в публикации.

По словам Мельничука, данное решение было принято в связи с «вооруженной агрессией РФ против Украины».

Он пояснил, что соглашение о пограничном контроле было подписано 18 октября 2011 года в Донецке.

В феврале Мельничук заявил, что украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.

Месяцем позже Мельничук сообщил об одобрении кабмином законопроекта о выходе страны из соглашения с РФ о сотрудничестве при контроле на украинско-российской границе.

Ранее представитель России в Вене оценил вероятность вступления НАТО в конфликт на Украине.

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