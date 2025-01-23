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Путин покинул совет АСИ, чтобы поговорить по телефону

Путин ушел с заседания совета АСИ из-за звонка одного из мировых лидеров

Президент России Владимир Путин покинул заседание совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за телефонного звонка одного из мировых лидеров. Об этом стало известно из трансляции наблюдательного совета организации, которое проходило в режиме видеоконференции.

«Возникла необходимость провести международный телефонный разговор. Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», — заявил российский лидер.

При этом с кем именно глава государства проводил разговор, на момент публикации материала не уточнялось.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер 23 января проведет важный международный телефонный разговор. С кем именно состоится разговор, представитель Кремля не уточнял.

20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы провести беседу с российским лидером на тему перспектив поставок природного газа из РФ в Словакию, выразив надежду на диалог в течение недели. Однако Песков сообщил, что телефонный разговор президентов РФ и Турции также пока не планируется, но может быть оперативно согласован.

Ранее Песков объяснил, почему Путин поздравил Трампа.

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