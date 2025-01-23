Путин покинул совет АСИ, чтобы поговорить по телефону

Президент России Владимир Путин покинул заседание совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за телефонного звонка одного из мировых лидеров. Об этом стало известно из трансляции наблюдательного совета организации, которое проходило в режиме видеоконференции.
«Возникла необходимость провести международный телефонный разговор. Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», — заявил российский лидер.
При этом с кем именно глава государства проводил разговор, на момент публикации материала не уточнялось.
Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер 23 января проведет важный международный телефонный разговор. С кем именно состоится разговор, представитель Кремля не уточнял.
20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы провести беседу с российским лидером на тему перспектив поставок природного газа из РФ в Словакию, выразив надежду на диалог в течение недели. Однако Песков сообщил, что телефонный разговор президентов РФ и Турции также пока не планируется, но может быть оперативно согласован.
Ранее Песков объяснил, почему Путин поздравил Трампа.