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Путин созвонился с Лукашенко и тепло поздравил его с победой на выборах

Путин во время телефонного разговора с Лукашенко тепло поздравил его с победой
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Константин Завражин/РИА Новости

Глава России Владимир Путин во время телефонного разговора тепло поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

Помимо поздравлений, главы государств «сверили часы» по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.

В этот же день с Лукашенко связался по телефону китайский лидер Си Цзиньпин и поздравил его с переизбранием на пост главы государства. По словам Си Цзиньпина, в последние годы они с белорусским лидером поддерживали тесные контакты и совместно принимали меры для развития двусторонних отношений. Как отметил глава республики, благодаря этому взаимодействие между Пекином и Минском вышло «на самый высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства».

Выборы президента в Белоруссии прошли 26 января 2025 года. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко — по предварительным данным, его кандидатуру поддержали 86,82% избирателей.

Ранее в Белоруссии рассказали, сколько граждан страны на выборах президента проголосовали «против всех».

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