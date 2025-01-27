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В США объяснили, почему Трамп не закончит конфликт на Украине

Профессор Миршаймер: Трамп не сможет признать новые территории России
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Julia Demaree Nikhinson/AP

У президента США не получится завершить конфликт на Украине, потому что он не сможет принять условия российской стороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профессора Чикагского университета Джона Миршаймера.

Миршаймер считает, что для того, чтобы закончить украинский конфликт, Трамп должен будет принять новые территории России и отказаться от вступления в НАТО Украины. По мнению профессора, президент США не сможет принять данные условия.

Миршаймер добавил, что лишь признание российской позиции стороной США станет шагом к завершению конфликта на Украине, а не к паузе. В ином случае, уверен профессор, ничего не изменится.

27 января замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам политической стабильности. Однако, отмечает Рябков, это не отменяет всех остальных сигналов Москвы на эту тему.

27 января в Кремле ответили, что сигналов от Вашингтона по возможным будущим переговорам президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа еще не было.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что возможность встречи обычно обсуждается главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать переговоры.

До этого президент США заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине.

Ранее в США назвали сомнительной угрозу Трампа ввести санкции против России.

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