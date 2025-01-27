Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США о политической стабильности

Рябков: РФ готова к диалогу с США по вопросам политической стабильности

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам политической стабильности. Об этом пишет ТАСС.

Однако, отмечает Рябков, это не отменяет всех остальных сигналов Москвы на эту тему.

«Готовность у нас вести диалог имеется при понимании, что мы увидим изменения к лучшему в американских доктринальных подходах, а главное, в практических действиях на российском направлении», — сказал Рябков.

27 января в Кремле заявили, что сигналов от Вашингтона по возможным будущим переговорам президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа еще не было.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что возможность встречи обычно обсуждается главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать переговоры.

По словам Пескова, пока российская сторона не получала никаких сигналов, поэтому администрация президента продолжает работать по своему графику, при этом готовность к переговорам сохраняется.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали Трампа обратить внимание на Зеленского.