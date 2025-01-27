В МИД оценили возможность контактов между Россией и США

Российская сторона остается открытой для контактов с США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Как неоднократно говорилось президентом России [Владимиром Путиным], мы диалогу и контактам, разговорам, встречам открыты», — заявил он.

По его словам, российская и американская стороны не предпринимали никаких инициативных шагов в данном направлении.

27 января в Кремле заявили, что сигналов от Вашингтона по возможным будущим переговорам президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа еще не было.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что возможность встречи обычно обсуждается главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать переговоры.

На прошлой неделе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о возможности денуклеаризации России и США.