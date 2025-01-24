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Трамп заявил о возможности денуклеаризации России и США

Трамп заявил, что мог бы достичь сделки с Путиным по денуклеаризации РФ и США
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FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. Об этом сообщает Fox News.

Он подчеркнул, что работал с Путиным над денуклеаризацией двух государств, а в дальнейшем они собирались предложить подобное Китаю, у которого меньший арсенал.

Трамп считает, что был очень близок к заключению сделки.

В октябре заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что высказывания Трампа о том, что в период его первого президентского срока американские власти были близки к заключению с РФ и КНР сделки о денуклеаризации, не соответствуют действительности.

9 октября Трамп дал интервью для YouTube-канала Flagrant. В ходе беседы он сообщил, что в период его нахождения у власти Вашингтон, Москва и Пекин якобы были готовы полностью отказаться от ядерного оружия. Как сказал политик, впоследствии к соответствующей сделке должны были присоединиться и другие страны.

Ранее в ООН призвали РФ и США вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов.

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