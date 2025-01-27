Рябков рассказал о планах по переговорам между лидерами России и США

Рябков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его иностранным коллегой Дональдом Трампом пока не запланирован. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Он (разговор. — прим. ред.) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», — заявил он.

По словам Рябкова, контакты российского лидера с новой администрацией США пока не начались.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала сигналов от Вашингтона по возможным будущим переговорам Путина и Трампа. По его словам, возможность встречи обычно обсуждается главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать переговоры.

На прошлой неделе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали Трампа обратить внимание на Зеленского.