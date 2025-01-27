Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рябков рассказал о планах по переговорам между лидерами России и США

Рябков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его иностранным коллегой Дональдом Трампом пока не запланирован. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Он (разговор. — прим. ред.) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», — заявил он.

По словам Рябкова, контакты российского лидера с новой администрацией США пока не начались.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала сигналов от Вашингтона по возможным будущим переговорам Путина и Трампа. По его словам, возможность встречи обычно обсуждается главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать переговоры.

На прошлой неделе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали Трампа обратить внимание на Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами