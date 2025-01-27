Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ

Лавров обсудил ситуацию в Сирии и Палестине с главой МИД ОАЭ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии и Палестине с главой МИД ОАЭ, шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Министры провели обмен мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ливана, а также на положение дел в Сирии», — заявили в ведомстве.

В МИД РФ по итогам разговора подчеркнули, что в Сирии требуется мобилизация широких внешних усилий под эгидой ООН для содействия в организации общенационального диалога, в котором должны будут участвовать все представители всех политических сил и конфессий страны. Москва и Абу-Даби подчеркнули приверженность поддержанию плотной внешнеполитической координации в дальнейшем.

15 января Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Саудовской Аравии Бен Фарханом.

Ранее Лавров заявил об открытости России к сотрудничеству с Сирией.