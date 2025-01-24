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Лавров заявил об открытости России к сотрудничеству с Сирией

МИД: Россия открыта для диалога по всем аспектам отношений с Сирией
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Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россия открыта для конструктивного диалога по всем аспектам отношений с Сирией с опорой на наработанную базу двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Мы открыты для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений с опорой на уже наработанную за многие годы солидную базу двустороннего сотрудничества», — сказал он.

Он уточнил, что это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть «временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи».

В пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел телефонный разговор со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Стороны подробно обсудили текущую ситуацию в Сирии и возможные действия мирового сообщества для преодоления проблем в стране, оказания помощи нуждающимся сирийцам.

Также стороны подтвердили важность сохранения суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Сирии.

Ранее в Кремле оценили информацию о решении Сирии разорвать контракт с РФ по аренде Тартуса.

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