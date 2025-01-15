Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Саудовской Аравии Бен Фарханом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обменялись мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Сирии», — говорится в сообщении.

Стороны высказались за налаживание межсирийского диалога с участием всех сил, а также сохранение территориальной целостности Сирии. Также обсуждался вопрос укрепления отношений России и Саудовской Аравии.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал действующие в Сирии террористические группировки сложить оружие и объявить о роспуске.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось».

Ранее Эрдоган пообещал не допустить «расчленения» Сирии.