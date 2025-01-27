Путин посетит Петербург в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетит Петербург и наградит ветеранов в годовщину снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда Путин примет участие в ряде мемориальных мероприятий в Санкт-Петербурге, в ходе которых вручит юбилейные медали 80 лет Победы, а также встретится с губернатором Александром Бегловым.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

15 января Путин назвал колоссальной значимость Победы в Великой Отечественной войне и заявил, что год 80-летия Победы является знаковым.

В октябре Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее в Санкт-Петербурге встретили 82-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.