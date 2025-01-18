В Петербурге почтили память защитников Ленинграда

В Санкт-Петербурге состоялась церемония возложения цветов к обелиску на Монументе героическим защитникам Ленинграда, посвященная 82-й годовщине прорыва блокады. Об этом сообщает ТАСС.

«18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции «Искра» освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Находившийся в тисках блокады Ленинград получил сухопутную связь с большой землей», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В мероприятии приняли участие ветераны, блокадники, участники СВО, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель законодательного собрания Александр Бельский, главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев и другие. В честь праздника вечером в городе зажгут факелы на Ростральных колоннах.

14 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке постоянный представитель России Василий Небензя торжественно открыл выставку, посвященную годовщине прорыва блокады Ленинграда. Экспозиция призвана увековечить память о героической обороне города и послужить предостережением против возрождения нацистской идеологии.

Ранее в Ленобласти открыли памятник детям, рожденным в блокаду.