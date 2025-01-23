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Индийские власти собрались закупать больше нефти и газа в США

Министр Пури: Индия увеличит закупку нефти и газа в США после заявлений Трампа
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Martin Meissner/AP

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что власти намерены увеличить объемы закупки нефти и газа у США после слов американского президента Дональда Трампа о желании максимально нарастить добычу ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что всего Индия закупает 4,8 млн баррелей нефти в сутки, из которых на российские приходится 1,8 млн. Индийские компании получают свою выгоду благодаря дисконту, который предоставляют российские поставщики. При этом покупатели не хотят нарушать санкции, введенные в отношении российского сырья.

Власти Индии подчеркивают, что американская нефть по составу и качеству способна заменить сырье из России. Также можно найти аналоги в Канаде, в Африке и на Ближнем Востоке.

До этого эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил, что, если избранный президент США Дональд Трамп захочет снять какие-либо санкции против российской нефти, ему нужно будет получить согласие американского конгресса на это, а захотеть смягчить санкционный режим он может, только если цены на бензин на американском рынке значительно вырастут.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.

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