Сообщения в СМИ о возможных местах для встречи Путина и Трампа назвали слухами

РИА Новости: версии о местах для переговоров Путина и Трампа являются слухами

Публикуемые в СМИ версии о возможности проведения переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Турции, Катаре и ряде иных государств являются слухами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту», — сказал он.

24 января президент США заявил о желании «немедленно» провести встречу с Путиным, чтобы положить конец боевым действиям на Украине. Трамп подчеркнул, что Киев готов к заключению мирного соглашения с Москвой. В то же время он пригрозил ввести новые санкции против РФ, если власти страны откажутся от диалога.

При этом российский лидер, давая интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщил о готовности встретиться с американским коллегой и обсудить с ним урегулирование кризиса. Как отметил Путин, Москва всегда была открыта для совместной работы с Вашингтоном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии идею организации переговоров между Трампом и Путиным поддержали в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Там добавили, что надеются на продолжение усилий по возобновлению диалога США и РФ на высшем уровне.

Ранее в Государственной думе РФ предположили, как могут пройти переговоры Путина и Трампа.