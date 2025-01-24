В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа

ООН: мы поддерживаем возможность переговоров между Путиным и Трампом

Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживает возможность переговоров между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека ООН.

В международной организации отметили, что надеются на продолжение усилий по диалогу Москвы и Вашингтона.

Накануне Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным «немедленно», чтобы положить конец вооруженному конфликту на Украине. Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога.

Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. О чем еще говорил Путин — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал условие для восстановления диалога с США.