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В ГД предположили, как могут пройти переговоры Путина и Трампа

Депутат Чепа: Путин и Трамп будут добиваться компромисса на переговорах
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Kevin Lamarque/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил изданию NEWS.ru, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут добиваться компромисса в ходе переговоров.

По словам депутата, американский президент первым выразил желание начать переговоры, а пресс-секретарь Путина Песков подтвердил готовность российского президента к участию в них. Парламентарий добавил, чт Москва обозначила принципиальные позиции на возможных переговорах.

«Свои условия мы озвучивали, американцы пока ничего не говорят. Пойдет ли Трамп на эти условия? Конечно, везде будет компромисс. Так не бывает, чтобы одна сторона полностью принимала условия другой стороны», — пояснил Чепа.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский запаниковал, отвечая на вопрос о переговорах по Украине с Россией, он не может сформулировать приемлемые для Киева условия урегулирования конфликта.

Ранее Трамп получил предупреждение после угроз в адрес России.

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