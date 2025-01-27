В США раскрыли, кто может помешать Трампу наладить диалог с Москвой

Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, что если не урегулировать конфликт на Украине, все может дойти до глобального противостояния, однако, американские элиты вряд ли дадут ему договориться с Москвой. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист Джон Вароли.

По его мнению, Трамп со своим миротворческим курсом не сможет в одиночку противостоять системе.

«Вокруг него вращаются наши элиты, которые будут давить на него. Они будут говорить, что, дескать, Украина — это наше, это наше. Мы, мол, 25 лет мечтали об этом, мы почти оторвали Украину от России, поэтому давай, Дональд, покажи [президенту России] Владимиру Путину, кто хозяин на Земле. Только такие разговоры будут в Белом доме», — считает Вароли.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, в тот же день подписав указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США. Программы поддержки зарубежных партнеров Вашингтона были «заморожены» на 90 дней.

Утром 22 января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американские журналисты заявили о смене тактики Трампа по Украине.