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Американские журналисты заявили о смене тактики Трампа по Украине

The Conversation: Трамп изменил тактику США по завершению украинского конфликта
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Sam Wolfe/Reuters

Новый президент США Дональд Трамп спустя всего несколько дней после инаугурации пересмотрел свой подход к завершению конфликта на Украине. Об этом пишет издание The Conversation.

«Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про украинский кризис», — говорится в статье.

По словам авторов материала, угрозы американского лидера в адрес Москвы напоминают заявления его предшественника Джо Байдена. При этом нынешний президент США дал понять, что готов пойти еще дальше в вопросе экономического давления на РФ.

20 января Трамп принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Всего через два дня после инаугурации новый американский лидер призвал Москву заключить соглашение о прекращении боевых действий против Киева, пригрозив в случае отказа расширить антироссийские санкции. Как сказал президент США, при таком развитии событий власти страны введут «высокие налоги и пошлины на все» поставляемые из РФ товары.

23 января Трамп в ходе интервью для телеканала Fox News признался, что не хотел бы вводить дополнительные санкции в отношении Москвы. Однако сейчас других способов заставить российское руководство быстро прекратить конфликт не существует, отметил он.

В то же время политик выразил уверенность, что причиной начала боевых действий послужили ошибки Байдена.

Ранее в Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому кризису.

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