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В Белоруссии на выборах президента против всех проголосовали более 3% избирателей

ЦИК Белоруссии: на выборах президента против всех проголосовали 3,6% избирателей
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Evgenia Novozhenina/Reuters

На выборах президента Белоруссии против всех проголосовали 3,6% избирателей. Об этом пишет БелТА со ссылкой на ЦИК республики.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, набирает 86,82% голосов. Вторым на выборах главы государства стал первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков (3,21% голосов).

На третьей позиции оказался председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич (2,02%). После него с небольшим отрывом 1,86% следует предприниматель Анна Канопацкая. Председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка поддержали 1,74% избирателей.

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

Глава МВД республики Иван Кубраков подчеркнул, что в Белоруссии еще не было таких спокойных выборов. Министр поблагодарил граждан страны за правопослушное поведение.

Ранее в Белоруссии заявили о попытках оппозиции за границей оказать влияние на выборы.

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