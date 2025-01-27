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Турецкий журналист заявил об отсутствии у Зеленского шансов избежать переговоров

Hürriyet: Зеленский не сможет избежать переговоров с Путиным
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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет избежать переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в статье для турецкой газеты Hürriyet написал журналист Абдулькадир Сельви.

Он отметил, что Анкара может взять на себя миссию по организации переговоров между Киевом и Москвой. В таком случае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган станет посредником.

По мнению обозревателя, глава республики является одним из двух мировых лидеров, способных одновременно говорить с Путиным и Зеленским. Второй такой политик — новый президент США Дональд Трамп.

«У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов избежать переговоров», — подчеркнул Сельви.

24 января министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт «подходит к критическому моменту» и в скором времени достигнет переломной точки. На этом фоне дипломат рассказал о готовности Анкары поддержать усилия по урегулированию кризиса, включая инициативы по активизации переговорного процесса.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, в тот же день подписав указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США. Программы поддержки зарубежных партнеров Вашингтона были «заморожены» на 90 дней.

Ранее украинский лидер сообщил о продолжении военной помощи от США.

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