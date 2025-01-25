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Зеленский заявил о продолжении военной помощи США Украине

Зеленский: Украина продолжает получать военную помощь от США

Украина продолжает получать военную поддержку от США в рамках ранее утвержденных программ, несмотря на указ американского президента Дональда Трампа об ограничении международной помощи. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета».

«Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена», — отметил Зеленский.

Накануне Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом. Заморозка, в том числе, затронет Украину, из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

21 января специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф отметил, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять финансовую помощь тем странам, которые отказываются инвестировать в свое развитие.

Ранее Пушков заявил, что Украина не является приоритетом для Трампа.

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