МИД Турции сообщил о приближении переломной точки в конфликте на Украине

Конфликт на Украине близок к переломному моменту, и Анкара готова оказать поддержку усилиям по его разрешению. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатической службы Европейского Союза Каей Каллас, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем, что война, продолжающаяся почти четыре года, сейчас подходит к критическому моменту. В этой ситуации мы убеждены, что дипломатия является единственным способом достижения стабильного и справедливого решения. Мы готовы поддержать инициативы, направленные на активизацию переговорного процесса для скорейшего окончания конфликта», — отметил Фидан.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за угрозы безопасности РФ.

21 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений по организации телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее в МИД назвали условие, при котором можно завершить конфликт на Украине за 100 дней.