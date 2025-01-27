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Эксперт назвал последствия заморозки конфликта на Украине для Европы

Профессор Миршаймер: заморозка конфликта на Украине вызовет хаос в Европе
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Станислав Красильников/РИА Новости

Заморозка конфликта на Украине не принесет полноценного мира и может стать причиной хаоса в Восточной Европе. Об этом сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду на YouTube-канале.

«Будут токсичные отношения между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой. <...> Вот что произойдет, если вы получите замороженный конфликт», — отметил он.

Профессор обратил внимание на то, что в Восточной Европе есть шесть потенциальных горячих точек в противоречиях между Западом и Россией, которые «могут взорваться»: Арктика, Балтика, Белоруссия, Калининград, Молдавия и Черное море.

В связи с этим необходимо полноценное мирное соглашение, добавил Миршаймер.

24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США. В то же время российский лидер напомнил, что Зеленский издал декрет о запрете ведения переговоров с РФ.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский сенатор признал победу России в конфликте на Украине.

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