Сенатор Табервилл: Путину не нужны переговоры, поскольку он побеждает на Украине

Президент РФ Владимир Путин не хочет переговоров, поскольку российская армия имеет значительное преимущество в конфликте на Украине. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Томми Табервилл в эфире радиостанции WABC.

По его словам, США, Украина и ее союзники по НАТО так плохо «вели войну», что теперь Путин находится в выигрышной позиции.

«С чего бы ему хотеть вести переговоры с кем-либо? С чего бы вам хотеть сделки, если вы побеждаете? Он побеждает», — цитирует американского политика ТАСС.

По словам Табервилла, Вооруженные силы Украины проигрывают, и им уже не победить.

Накануне газета The Times представила четыре сценария для урегулирования конфликта на Украине. Автор статьи Энтони Лойд отмечает, что Киев сильно зависит от помощи президента США Дональда Трампа. По его словам, только активная роль Вашингтона может предотвратить наихудшие последствия, включая военное поражение Украины, разделение территории или заморозку конфликта без перспективы решения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22 января газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в котором утверждается, что Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно.

В США заявили о неспособности Украины сдерживать армию России.