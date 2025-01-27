Наблюдатель из Венгрии сравнил выборы в Белоруссии и Европе

Политик Тюрмер: выборы в Белоруссии организованы лучше, чем в Европе

Выборы президента Белоруссии организованы лучше, чем избирательные процессы во многих странах Европы. Об этом сообщил международный наблюдатель, глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер в беседе с РИА Новости.

«По сравнению со многими европейскими государствами техническая подготовка к этим выборам находится на очень высоком уровне», — подчеркнул он.

Тюрмер обратил внимание на то, что жители республики приходили на избирательные участки в хорошем настроении, активное участие в голосовании принимали и студенты. Жалоб не поступало, отметил наблюдатель.

«Больше всего поражает, что белорусские выборы — это не какой-то законодательный акт, это праздник», — поделился политик.

Накануне в Белоруссии прошли выборы президента страны. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительной информации, набирает 86,82% голосов. Вторым на выборах главы государства стал первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков (3,21% голосов).

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

Глава МВД республики Иван Кубраков подчеркнул, что в Белоруссии еще не было таких спокойных выборов. Министр поблагодарил граждан страны за правопослушное поведение.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.