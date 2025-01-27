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Сыранков занимает второе место на выборах президента Белоруссии

Сыранков занимает второе место на выборах президента Белоруссии с 3,21% голосов
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БЕЛТА

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков занимает второе место на выборах президента республики. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

По предварительным данным, Сыранков набирает 3,21% голосов. Следом за ним идет председатель Либерально-демократической партии республики Олег Гайдукевич, который получает 2,02%. На третьей позиции оказалась предприниматель Анна Канопацкая (1,86%). Председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка поддержали 1,74% избирателей. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

27 января председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко во время пресс-конференции заявил, что действующий президент республики Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы государства — за него проголосовали 86,82% избирателей.

Окончательные данные Центризбирком Белоруссии объявит 3 февраля.

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

23 января Сыранков говорил, что в Белоруссии лидера нужно переименовать из «президента» в «председателя». По его словам, для такой должности наименование «председатель» подходит гораздо лучше.

Ранее Лукашенко заявил, что проголосовал «за всех» на выборах президента Белоруссии.

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