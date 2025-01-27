Сыранков занимает второе место на выборах президента Белоруссии

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков занимает второе место на выборах президента республики. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

По предварительным данным, Сыранков набирает 3,21% голосов. Следом за ним идет председатель Либерально-демократической партии республики Олег Гайдукевич, который получает 2,02%. На третьей позиции оказалась предприниматель Анна Канопацкая (1,86%). Председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка поддержали 1,74% избирателей. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

27 января председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко во время пресс-конференции заявил, что действующий президент республики Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы государства — за него проголосовали 86,82% избирателей.

Окончательные данные Центризбирком Белоруссии объявит 3 февраля.

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

23 января Сыранков говорил, что в Белоруссии лидера нужно переименовать из «президента» в «председателя». По его словам, для такой должности наименование «председатель» подходит гораздо лучше.

Ранее Лукашенко заявил, что проголосовал «за всех» на выборах президента Белоруссии.