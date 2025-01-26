Подсчитана итоговая явка на выборах президента Белоруссии

Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко, пишет РИА Новости.

«По стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,7 процента», — сказал он на брифинге.

На выборах проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участках, отметили в ЦИК.

По данным экзитпола, Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов, Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%. Галочку «против всех» поставили в бюллетенях 5,1% избирателей.

26 января глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и член Еврокомиссии по расширению организации Марта Кос выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии «фиктивными», несвободными и несправедливыми. По их словам, избирательный процесс в стране лишен всякой легитимности из-за подавления прав человека и ограничения доступа к независимым СМИ.

До этого польский экс-судья Томаш Шмидт, зарегистрированный на белорусских выборах в качестве иностранного наблюдателя, заявил, что электоральная процедура в Белоруссии проводится демократичнее, чем в странах ЕС.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.