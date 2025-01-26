Шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов президента

Померанский шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко по кличке Умка пометил зал ЦИК республики во время выборов. Видео публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как собака пометила дверь избирательного участка в государственном университете физической культуры.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

До этого пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказывала, что у Лукашенко есть три кота и несколько собак. По ее словам, белорусский лидер очень любит животных и природу.

В 2022 году шпиц Умка составил компанию Лукашенко во время застолья по случаю сбора урожая в стране. Также собака президента попадала в центр внимания в январе 2021 года, когда российская журналистка Наиля Аскер-заде опубликовала фотографию, на которой пес сидел за обеденным столом.

Ранее Лукашенко проехал на сигвее со своим шпицем.