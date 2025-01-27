Журналист Христофору заявил, что Зеленский оказался зажат между Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский оказался зажат с двух сторон между Российской Федерацией и США. Об этом в социальной сети X заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Так он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что запрет на прямые переговоры с Россией остановил «сепаратизм» на Украине. По словам Зеленского, до запрета существовали много «теневых переговорных коридоров» украинских депутатов, Евросоюза и США, которые могли повлиять на независимость его страны. Он также подчеркнул, что только президент должен быть лидером любых переговорных процессов.

«Актер в зеленой футболке оказывается зажатым с обеих сторон (Россией и США. — «Газета.Ru») Возможно, что-то будет между двумя великими державами. Время покажет», — написал Христофор.

24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США. В то же время российский лидер напомнил, что Зеленский издал декрет о запрете ведения переговоров с РФ.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.