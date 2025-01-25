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Зеленский раскрыл цель запрета на переговоры с Россией

Зеленский: запрет на переговоры с РФ остановил сепаратизм на Украине

Запрет на прямые переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны», — заявил он.

По словам украинского лидера, до запрета существовали много «теневых переговорных коридоров» украинских депутатов, ЕС и США, которые могли повлиять на независимость страны. Он добавил, что президент должен быть лидером любых переговорных процессов.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что после приостановки военной помощи со стороны Соединенных Штатов Зеленскому не остается ничего, кроме проведения переговоров. По его словам, в случае отказа — украинским властям останется наблюдать за тем, как ВСУ «разваливаются».

Ранее депутат Рады заявил, что Трамп лишил Киев связей с «проукраинской» властью в США.

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