Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили о превосходстве традиционного голосования над электронным

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: ручная система голосования лучше, чем электронная
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронная. Об этом заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ходе пресс-конференции в Минске по предварительным итогам голосования на выборах президента страны, пишет РИА Новости.

«Чем больше я изучаю эту тему, тем больше я склоняюсь к тому, что «ручная» система лучше, чем электронное голосование», — отметил он.

Карпенко добавил, что в Белоруссии разрабатывали концепцию цифровизации избирательной системы республики, но ее «отложили немного в сторону», поскольку были назначены президентские выборы.

Накануне в Белоруссии прошли выборы президента страны. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительной информации, набирает 86,82% голосов. Вторым на выборах главы государства стал первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков (3,21% голосов).

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

Глава МВД республики Иван Кубраков подчеркнул, что в Белоруссии еще не было таких спокойных выборов. Министр поблагодарил граждан страны за правопослушное поведение.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами