В Белоруссии заявили о превосходстве традиционного голосования над электронным

Традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронная. Об этом заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ходе пресс-конференции в Минске по предварительным итогам голосования на выборах президента страны, пишет РИА Новости.

«Чем больше я изучаю эту тему, тем больше я склоняюсь к тому, что «ручная» система лучше, чем электронное голосование», — отметил он.

Карпенко добавил, что в Белоруссии разрабатывали концепцию цифровизации избирательной системы республики, но ее «отложили немного в сторону», поскольку были назначены президентские выборы.

Накануне в Белоруссии прошли выборы президента страны. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительной информации, набирает 86,82% голосов. Вторым на выборах главы государства стал первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков (3,21% голосов).

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

Глава МВД республики Иван Кубраков подчеркнул, что в Белоруссии еще не было таких спокойных выборов. Министр поблагодарил граждан страны за правопослушное поведение.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.