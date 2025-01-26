Колумбия решила вывезти своих нелегалов из США на президентском борту

Колумбийский президент Густаво Петро, отказавшийся принять самолеты США с нелегалами, распорядился отправить за ними свой борт. Об этом сообщила его администрация в соцсети X.

Согласно посту, таким образом власти страны намерены облегчить «достойное возвращение» на родину своих граждан, которых США выслали днем на депортационных рейсах.

«Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия», — говорится в публикации.

Президент Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Политик угрожал установить режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направить туда войска. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда.

26 января Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам с мигрантами. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками. Позднее стало известно, что Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту. На этом фоне Петро обратился к 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране нелегально, и призвал их урегулировать свой миграционный статус. Президент Дональд Трамп после этого заявил, что действия колумбийских властей угрожают национальной и общественной безопасности США, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из республики.

Ранее тысячи россиян застряли на границе США из-за указа Трампа.