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Тысячи российских релокантов застряли на границе Мексики и США

Mash: пять тысяч российских релокантов застряли на границе Мексики и США
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Reuters

Пять тысяч российских релокантов застряли на границе Мексики и США, пишет Telegram-канал Mash.

Всего, по данным Telegram-канала, в стихийном лагере беженцев возле американской границы находится около 26 тысяч граждан стран СНГ.

«Больше 5000 россиян-релокантов застряли в стихийном лагере беженцев на границе Мексики и США — после вероломной отмены Трампом указа об упрощенном въезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на границе Мексики и США обострилась после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о развертывании американских войск на границе США с целью «отражения вторжения».

До этого Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

Ранее президент США назвал виновного в заселении страны миллионами мигрантов.

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