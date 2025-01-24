Тысячи российских релокантов застряли на границе Мексики и США

Mash: пять тысяч российских релокантов застряли на границе Мексики и США

Пять тысяч российских релокантов застряли на границе Мексики и США, пишет Telegram-канал Mash.

Всего, по данным Telegram-канала, в стихийном лагере беженцев возле американской границы находится около 26 тысяч граждан стран СНГ.

«Больше 5000 россиян-релокантов застряли в стихийном лагере беженцев на границе Мексики и США — после вероломной отмены Трампом указа об упрощенном въезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на границе Мексики и США обострилась после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о развертывании американских войск на границе США с целью «отражения вторжения».

До этого Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

Ранее президент США назвал виновного в заселении страны миллионами мигрантов.