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Колумбия развернула самолеты США с мигрантами

Reuters: Колумбия развернула два военных самолета США с мигрантами на борту
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Depositphotos

Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

В публикации отмечается, что Колумбия отозвала разрешения для самолетов, когда они вылетели из Калифорнии.

До этого колумбийский президент Густаво Петро написал в соцсети X, что запрещает доступ в страну американским самолетам с мигрантами.

Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами.

Президент Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Политик угрожал установить режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направить туда войска. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда и объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решение по их делам в Мексике, а не в США.

Ранее Мексика отказалась принять военный самолет США с нелегалами.

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