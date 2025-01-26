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США ответили Колумбии на отказ принять депортированных мигрантов

Трамп: США ввели санкции против Колумбии за отказ принять мигрантов
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Carlos Barria/Reuters

США в воскресенье ввели санкции и 25% пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отказ президента Колумбии Густаво Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность США.

Трамп добавил, что пошлины в 25% на колумбийские товары будут повышены до 50% в течение недели. Президент США добавил, что данные шаги являются только началом, Вашингтон не даст Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии.

Глава Белого дома также запретил въезд в Соединенные Штаты для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей.

До этого Петро в соцсети X призвал 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране, урегулировать свой миграционный статус.

Он добавил, что никогда не будет сжигать американский флаг и возвращать нелегалов в США в наручниках.

Ранее тысячи россиян застряли на границе США из-за указа Трампа.

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