Президент Колумбии запретил самолетам США с нелегалами посадку в стране

Колумбийский президент Густаво Петро написал в соцсети X, что запрещает доступ в страну американским самолетам с мигрантами.

»США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками», — заявил глава государства.

Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами.

Президент Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Политик угрожал установить режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направить туда войска. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда и объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решение по их делам в Мексике, а не в США.

Многие активисты критикуют данный шаг, поскольку мигранты вынуждены жить во временных лагерях недалеко от границы, где царит антисанитария и высокий уровень преступности. Кроме того, сотни тысяч людей оказались в подвешенном состоянии после того, как в день инаугурации Трампа перестало работать приложение CBP One для назначения собеседований по вопросам предоставления убежища. В сети распространяются ролики, где мигранты плачут у границы из-за внезапно отмененных собеседований.

Ранее Мексика отказалась принять военный самолет США с нелегалами.