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В США заявили о неспособности Украины сдерживать ВС России

Риттер: Украина уже никак не сможет оставить продвижение российских войск
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Volodymyr Petrov/Reuters

Украина уже не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.

«Россия сегодня победила в войне на истощение, и она продолжит продвигаться так же, как он это делает сейчас. Украина ничего не сможет сделать, чтобы это остановить», — сказал он.

Риттер добавил, что у Украины недостаточно техники и живой силы для победы на поле боя.

Риттер также заявлял, что президент России Владимир Путин нанес США и НАТО поражение в ходе конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Путин не достиг ни одной из своих целей.

В декабре Путин заявил на пресс-конференции, что российские военнослужащие успешно продвигаются на линии фронта, хотя с Россией воюет «практически все страны Североатлантического альянса.

Ранее в США оценили риторику Трампа в адрес Путина.

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