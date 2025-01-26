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Президент Финляндии предрек усиление НАТО при Трампе

Стубб: к концу срока полномочий Трампа НАТО станет еще сильнее
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Global Look Press

К окончанию срока полномочий президента США Дональда Трампа НАТО станет еще сильнее, заявил президент Финляндии Александер Стубб. Об этом сообщает Der Spiegel.

Он выразил надежду, что к моменту окончания срока Трампа НАТО будет существовать в формате 3.0. Стубб подчеркнул, что это точно будет Североатлантический альянс c Cоединенными Штатами в составе.

По мнению президента Финляндии, ни в каком другом военном блоке США не могут так надежно и дешево обеспечить свою безопасность и интересы в Европе. Стубб считает, что через четыре года Украина тоже может стать членом НАТО.

До этого сообщалось, что Трамп «ругает» партнеров по НАТО, повторяя свой призыв о необходимости увеличения расходов на оборону и утверждая, что Вашингтон защищает другие страны Североатлантического альянса.

23 января Трамп в онлайн-выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заверил, что потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП, а за несколько дней до этого он заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Ранее в Эстонии призвали прекратить разговоры об увеличении трат на оборону.

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